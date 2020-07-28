Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a onursal başkanlık beratı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit tarafından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a onursal başkanlık beratı verildi.

Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, gençlere ve spor kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Son günlerde spora ve sporcuya verilen desteğin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Koçyiğit, kulüp yönetimi olarak aldıkları karar doğrultusunda gençlere ve spora verilen desteği ödüllendirmek istediklerini söyledi.

İlçede önemli çalışmalarıyla büyük oranda spor yapan gençlerin arttığını anlatan Koçyiğit, "Başkanımızın sahiplenmesiyle ilçede spora olan ilgi artmaya başladı. Başkanımız hem biz antrenörlere sahip çıkıyor hem de gençlerimize sahip çıkıyor. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve kulübümüzün onursal başkanlık beratını kendilerine taktim etmekten şeref duyarız." diye konuştu.

Onursal başkanlık beratından dolayı Koçyiğit'e ve ekibine teşekkür eden Başkan Demirbaş ise hedeflerinin takım oyunları yanında, bireysel oyunlara da çocukları yönlendirmek olduğunu söyledi.

İlçede her gencin mutlaka bir spor ve sanat ile ilgilenmesini istediklerini anlatan Başkan Demirbaş, "Ben de bu hedefimize ulaşmamızda bize destek olan tüm gönüllü antrenörlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir. İnşallah ailelerimizin de destekleriyle gençlerimizi milli ve manevi değerler ışığı altında, bilin, spor ve sanatın yardımıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlarız" ifadesini kullandı.