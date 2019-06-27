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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

2 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesine yeni atanan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesine yeni atanan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Başkan Demirbaş, yeni göreve atanan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Topal'ı makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, ilçenin genç nüfus oranının çok yüksek olduğunu ve ilçenin üniversite şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne büyük görev düştüğünü kaydetti.
Birlikte ilçenin genç nüfusuna hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını anlatan Demirbaş, "Öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerim. İnşallah el birliğiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik güzel hizmetler yapacağız. Önceliğimiz gençlik merkezimizin bir an önce tamamlanarak hizmete sokulması, kapalı spor salonun revize edilmesi ve ilçemize bir yüzme havuza kazandırılması olacak. Bunların yanında gençlere yönelik spor kurslarının artırılması da hedeflerimizin arasında." diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Topal da "Bakanlığımızın ve sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız. Öncelikle gençlerimizin milli ve manevi duygulara bağlı bir şekilde yetişmelerini sağlayacağız. İlçemizdeki takımların hedeflerine ulaşması için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Topal, ilçede bulunan, gençlik merkezi, okul sporları gibi Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkisinde bulunan hizmetlerin yürütülmesi için gece gündüz çalışacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:11 Kaynak: AA
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