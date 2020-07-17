Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Bosna Hersek'in Maglaj Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqic ile telelonferans aracılığıyla görüştü.

Mahmutaqic ile Srebrenitsa soykırımının 25. yılı dolayısıyla görüşen Demirbaş, tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa soykırımında katledilen şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Çubuklular adına Bosna Hersek'e başsağlığı dileyen Demirbaş, "Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Gönlümüz her zaman sizlerle." dedi.

Türkiye'de de 4 yıl önce hain darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Demirbaş, yaşananların ne denli zor olduğunu bildiklerini ifade etti.

Pandemi döneminde ilçede ve ülkede yürütülen çalışmaları anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiç bir şey olmaz. Bu nedenle önce sağlık diyerek çalışmalarımızı yürüttük. Tüm ilçede koronavirüs ile mücadele seferberliği başlatarak, Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Ücretsiz maske, kolonya, dezenfektan ve eldiven dağıtımından, dezenfekte çalışmalarına kadar bir dizi çalışmayı halen sürdürüyoruz."

Mahmutaqic ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını ve konuşmalarını takip ettiklerini ve çok başarılı bulduklarını dile getirdi.