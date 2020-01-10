Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazetecilik mesleğinin zor ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, mesajında fedakarca çalışan, halk ile yöneticiler arasında köprü olan basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Demirbaş, şunları kaydetti:

"Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Günün 24 saati, haftanın 7 günü bu değerler ışığı altında görev başında olan medya çalışanları hiç şüphesiz ki önemli bir kamu görevini ifa etmektedir. Gazetecilik mesleği günümüzde özellikle bilgi kirliliğine neden olan sosyal medya furyasında doğru bilgiye ulaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizin, Başkentimizin ve ilçemizin tanıtımında gelişiminde önemli rol oynayan tüm basın mensuplarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, sorumluluk duygusu içinde, toplumu haberdar etme adına görevlerini yerine getiren, medyamızın her kolunda fedakarca çalışan tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim."

Gazeteciler Günü, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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