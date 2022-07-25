Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan hububat alım merkezine ziyaret - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan hububat alım merkezine ziyaret

25.07.2022 17:19
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan hububat alım merkezine ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) ilçede açılan hububat alım merkezini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) ilçede açılan hububat alım merkezini ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ile TMO Çubuk hububat alım merkezini ziyaret eden Demirbaş, çiftçilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

TMO yetkililerinden hububat alımıyla ilgili bilgi alan Demirbaş, üreticiye hizmet noktasında ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belitti.

Demirbaş, çiftçinin elde ettiği ürünü en iyi şekilde değerlendirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Girişimlerimiz sonucunda TMO tarafından alım merkezi açıldı. Hamdolsun ürünler devletimiz tarafından değerinde alınıyor. Çiftçimiz tarladan hemen ürününü TMO'ya getirerek depolama zahmeti çekmeden, nakliye bedeli ödemeden ayağının dibinde hızlı bir şekilde ürünü satıyor. Allah üreticimizin emeğini zayi etmesin." diye konuştu.

Ziyarette üreticiler de verilen hizmetlerden ve yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Demirbaş, daha sonra çiftçilere bedelsiz tartım hizmeti veren işletmeyi ziyaret edip yetkililere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan hububat alım merkezine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan hububat alım merkezine ziyaret - Son Dakika
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