Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Esenboğa Havalimanında taksicilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Esenboğa Havalimanında taksicilerle buluştu - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Esenboğa Havalimanında taksicilerle buluştu

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Esenboğa Havalimanında hizmet veren taksicilerle bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Esenboğa Havalimanında taksicilerle buluştu, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Esenboğa Havalimanında hizmet veren taksicilerle bir araya geldi.

Esenboğa Havalimanı taksi kooperatifi başkanı Hasan Tuğluk'un daveti üzerine ziyarete giden Demirbaş, taksicilerin talep ve önerilerini dinledi.

Demirbaş, havalimanındaki esnafın önemine işaret ederek, talepleri de bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

İlçede yürütülen ve yürütülmesi planlanan projelere değinen Demirbaş, şöyle konuştu:

"Fırsat buldukça tüm esnafla bir araya gelmeye çalışıyorum. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her esnafımızın talebi, önerisi bizim için altın değerindedir. Çünkü özellikle buradaki taksicilerimiz sadece ulusal değil uluslararası boyutta gözümüz, kulağımızdır. Bu sayede aslında hem yabancıların, hem vatandaşımızın da Çubuk'tan ve belediyemizden beklentilerini öğrenmiş oluyoruz."

Kendilerini en iyi şekilde misafir ettikleri için esnafa ve kooperatif yönetimine teşekkür eden Demirbaş, "İnşallah yakın zamanda ilçemizde başta istihdam olmak üzere farklı güzel gelişmeler olacak. Kurulacak fabrikalar çok sayıda vatandaşımıza istihdam kapısı olacak. Bunun yanında termal kaynakların ekonomiye kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediyesine gerekli önerileri sunduk." diye konuştu.

Kooperatif başkanı Tuğluk ise, ziyaretinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Esnafın sosyal ve sportif faaliyetler yürütebilmesi için destek istediklerini dile getiren Tuğluk, "Toplantımızın olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tüm esnaf adına teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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