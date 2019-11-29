Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, genç sporcuları ziyaret etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, genç sporcuları ziyaret etti

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk ve güreş takımlarını ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, genç sporcuları ziyaret etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk ve güreş takımlarını ziyaret etti.

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda çalışma yapan sporcuları ziyaret eden Demirbaş, sporcular ve aileleriyle sohbet etti.

Antrenörlerden bilgi alan Demirbaş, "İlçemizde tüm spor dallarına önemli derecede destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bizim için gençlerimizin eğitim ve öğretimlerinin yanında spor yapmaları da çok önemli. Bu nedenle güreş, okçuluk, judo sporların yanında yeni branşlarda da eğitimlere başlayacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Başkan Demirbaş, Çubuk Belediyesi olarak her türlü alt yapıyı hazırladıklarını, bunun karşılığında da genç sporculardan başarı beklediklerini bildirdi.

Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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