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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, görme engelli öğretmeni okulunda ziyaret etti - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, görme engelli öğretmeni okulunda ziyaret etti

13.01.2022 14:24
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, görme engelli öğretmeni okulunda ziyaret etti

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Bekir Yılmaz Ortaokulunda görevli görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek'e sınıfında ziyarette bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Bekir Yılmaz Ortaokulunda görevli görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek'e sınıfında ziyarette bulundu.

Demirbaş, erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden fakat yaşama sevinci ve azmi sayesinde hayalini kurduğu müzik öğretmenliğini yapan 28 yaşındaki Özbek'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Okula girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Demirbaş, öğrencilerine rol model olan Özbek'in dersini bir süre izledi. Öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılaşan ve onlarla sırada oturan Demirbaş, öğrenciler tarafından koro şeklinde söylenen müziklere de eşlik etti.

Ahizer Özbek'ten öğrencilerine verdiği eğitim hakkında bilgi alan Demirbaş, talep ve isteklerini de dinledi.

Tüm zorluklara rağmen müzik öğretmeni olan ve öğrencileri için gece gündüz çalışan Özbek'e teşekkür eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Öğrencilerinin de hayallerinin peşinden gitmesi için öğretmenimiz Ahizer Özbek, büyük bir çaba harcıyor. Gerçekten hayat dolu, azimli bir kardeşimiz. Zaman zaman kendisiyle telefonla görüşüyoruz. Hayatının her anında olan müziği öğrencilerine de öğretmeye çalışıyor. Ahizer öğretmenimiz gibi azimli öğretmenlerimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez Allah'ın izniyle. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu hayalleri doğrultusunda inşallah biz de kendisine her türlü desteği vermeye hazırız."

Ziyarette Demirbaş'a, Barbaros Ortaokulu Müdürü Ömer Mollahüseyinoğlu da eşlik etti.

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Görme Engelli, Ankara, Müzik, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, görme engelli öğretmeni okulunda ziyaret etti - Son Dakika
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