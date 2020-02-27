Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın Regaib Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın Regaib Kandili mesajı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın Regaib Kandili mesajı

7 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Regaip Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın Regaib Kandili mesajı, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Regaip Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Üç Aylar'ın başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, üç aylarda sevgi ve kardeşlik duygularının daha da arttığına dikkat çekti.

Başkan Demirbaş bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Ramazan ayının müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Recep ayına ve mübarek Regaip Kandili'ne ulaşmış bulunuyoruz. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi müstesna kandil gecelerinin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Regaib Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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