Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla bir araya geldi

09.10.2020 11:03
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi.

Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Demirbaş, pandemi kurallarına uyularak yapılan toplantıda ilçedeki çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarların yerel yönetimdeki önemine değinerek, "Demokrasinin temel taşları muhtarlardır" diyen Demirbaş, sorunların çözümü için el birliğiyle çalıştıklarını bir kez daha vurguladı.

Pandemi dönemiyle birlikte hizmet yükünün arttığına işaret eden Demirbaş, özellikle kırsal mahallelerin nüfusunda çok ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekti.

İlçede pandemi döneminden önce toplanan çöp oranının pandemiyle birlikte 4 kat arttığını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte özellikle mahallelerimize büyükşehirlerden dönüşler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de geçici de olsa ilçe nüfusunda ciddi bir artış yaşanıyor. Ayrıca özellikle hafta sonları mesire alanlarımız dolup taşıyor. Bu nedenle de ciddi anlamda ilçemizde toplanan çöpte artış yaşanmasına neden oldu. Haftada bir gün hizmet verdiğimiz yerleri iki güne çıkartmamıza rağmen yetişmekte zorlanıyoruz. Bu yaşanan nüfus artışını en iyi sizler görüyorsunuz. Hizmetin aksamadan yapılması için yeni çalışmalarımız olacak. Bu süreçte eğitimin aksamadan yapılması için ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Barbaros Ortaokulumuzda EBA Destek Merkezi açtık. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere uzaktan eğitim için televizyon desteği noktasında bir çalışmamız var."

Muhtarların yerel yönetimlerin eli, kolu, kulağı ve gözü olduğunu belirten Demirbaş, özellikle kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında kendilerinden destek beklediklerini ifade etti.

Demirbaş, "Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışımızı sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları da istek ve taleplerini dile getirdi.

Baki Demirbaş, Muhtar, yerel, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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