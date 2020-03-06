Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle buluştu, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Demirbaş, "Gelecek Hepimizin, Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi" kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Demirbaş, eğitim ve öğretimin önemine işaret ederek, yaşam tecrübelerini aktardı.

Öğrencilik dönemlerinde yaşadıkları zorlukları ve imkansızlıkları da anlatan Demirbaş, hukuk fakültesindeki eğitim hayatından ve avukatlık mesleğine ilişkin anılarından bahsetti.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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