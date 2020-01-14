Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sporcuları kabul etti

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Şampiyonasına katılacak Çubuk Wushu takımını makamında kabul etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sporcuları kabul etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Şampiyonasına katılacak Çubuk Wushu takımını makamında kabul etti.

Wushu Takımı Antrenörü Milli Antrenör Halit Erdemir ziyaretteki konuşmasında, Başkan Demirbaş'ın sporculara önemli destek verdiklerini söyledi.

Hafta sonu Kyokushin Kata & Kumite Gelişim Semineri'nin Çubuk'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdemir, bu hafta Kızılcahamam'da düzenlenecek Wushu Türkiye Şampiyonasında hem Çubuk'u hem de Ankara'yı temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Demirbaş da başarılı sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz sporu seviyoruz ve sporun yaygınlaşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gerek lojistik, gerekse organizasyon anlamında desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Baki Demirbaş, Türkiye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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