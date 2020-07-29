Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajında, ilçe sakinlerinin bayramlarını tebrik ederken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

Kurban Bayramı'nın güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ettiğini aktaran Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat ederek bayram sevincini doya doya yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Kucaklaşmayalım ama kurbanlarımızı paylaşalım. Sosyal mesafe kurallarına uyarak ikramda bulunalım ve bayram sevincini sağlıklı kalarak yaşayalım. Hem kendi sağlığımızı hem de aile büyüklerimizin sağlığını koruyarak hayır dualarını alalım. Evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ederim."