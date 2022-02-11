Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan otobüs seferlerinin artırılması talebi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede toplu taşıma araçlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle binlerce vatandaşın mağdur olduğunu öne sürerek, EGO otobüs sefer sayısının artırılmasını istedi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayıp Ankara'nın çeşitli noktalarında çalışan veya okuyan 15 binden fazla insan olduğunu, bu insanların her gün EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarını kullandıklarını söyledi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların yeteri kadar sefer olmaması nedeniyle sorun yaşadığını savunan Demirbaş, "Gelen otobüslerin oldukça fazla dolu olması nedeniyle vatandaşım saatlerce duraklarda beklemek zorunda kalıyor. Pandemi nedeniyle otobüslerin bu şekilde dolu olması ayrıca sağlıklı değil. Ulaşımda yaşanan sıkıntılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyemiz, daha önce 12 olan EGO otobüsü sayısını maalesef 4'e düşürerek adeta sorunu daha büyütmüştür. Ciddi anlamda ilçemin vatandaşları ulaşımla ilgili sorun yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin soruna bir an önce çözüm bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ulaşımın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan otobüslerin ilçemize hizmet vermesini istiyoruz. İlçemin halkının da bu otobüslerden faydalanmaya hakkı vardır. Şu andaki taşıma şekli ve sunulan olanaklar gerçekten insani değil." dedi.