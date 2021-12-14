Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan saldırıya uğrayan öğretmene ziyaret - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, okula giren kişiler tarafından darbedilen Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Fatih Emek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Okulu ziyaret eden Demirbaş'ı, okul müdürü Müslüm Demir ve öğretmenler karşıladı.

Fatih Emek'e geçmiş olsun dileğini ileten, öğretmenler ve öğrenci velileriyle görüşen Demirbaş, öğretmen Fatih Emek'in kendisini öğrencilerini korumak için siper ettiğine dikkat çekti.

Saldırı anını izlediğini ve çok üzüldüğünü kaydeden Demirbaş, "Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum. İnşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz" dedi.

Okul Müdürü Müslüm Demir ise ziyaretlerinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Başkan Demirbaş, daha sonra okuldaki atölyeler ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret esnasında öğrenciler de öğretmenleri Fatih Emek'e çiçek getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.