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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan TULPAR'ı tasarlayan öğrencilere destek - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan TULPAR'ı tasarlayan öğrencilere destek

29.12.2021 18:51
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan TULPAR'ı tasarlayan öğrencilere destek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hezarfen Öğrenci Kulübü öğrencilerini kabul eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "TULPAR" adlı elektrikli otomobil tasarlayan öğrencilere yeni otomobil projelerinde destek vereceğini belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hezarfen Öğrenci Kulübü öğrencilerini kabul eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "TULPAR" adlı elektrikli otomobil tasarlayan öğrencilere yeni otomobil projelerinde destek vereceğini belirtti.

AYBÜ'nün çeşitli bölümlerinden bir araya gelerek Hezarfen Öğrenci Kulübü kuran yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubu tarafından tasarlanarak üretilen "TULPAR" adlı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te sergilenmişti.

Aynı kulüp öğrencileri tarafından elektrikli otomobilin bir üst versiyonunun atölye çalışmaları başlatıldı.

Yeni tasarladıkları otomobil hakkında bilgi vermek amacıyla Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret eden öğrenciler, yeni projeleri hakkında destek istedi.

Ziyaret nedeniyle öğrencilere teşekkür eden Demirbaş, elektrikli otomobili incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Türkiye'nin her alanda büyümesinin gençlere verilecek desteklerle sağlanabileceğini anlatan Demirbaş, gençlerin yeni tasarladıkları elektrikli otomobil projelerine imkanları ölçüsünde destek vereceklerini belirtti.

Yerli ve milli üretimin önemine değinen Demirbaş, şunları söyledi:

"Ülkemizin yerli kaynaklarla otomobil üretmesine katkı sağlamak bizleri ziyadesiyle memnun eder. İnşallah hem TULPAR hem de yeni model otomobilinizi ilçemizde de sergilemek isteriz. Biz ilçemizde kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemize her konuda destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Hem girişimci olmanız hem ülke ekonomisine, üretimine katkı vermekte ben de varım demeniz takdire şayan. İnşallah bu çalışkanlığınız ve girişimciliğinizi meslek hayatınızda da devam ettirirsiniz."

Üniversite içerisinde küçük bir atölye kurduklarını, tüm günlerini otomobil ve robot tasarlamak amacıyla atölyede geçirdiklerini anlatan Hezarfen Öğrenci Kulübü lideri Sergen Yalçın ise kendilerini kabul etmelerinden ve verecekleri desteklerinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Kısıtlı imkanlarla yaptıkları elektrikli otomobilin TEKNOFEST'te sergilendiğini aktaran Yalçın, "TÜBİTAK tarafından her yıl üniversite öğrencilerine yönelik yapılan Effiency Challenge yarışları kapsamında elektrikli otomobil tasarlıyoruz. İlk modelimizin ardından tasarladığımız yeni modelimiz hem hız bakımından hem menzil bakımından hem tam akıllı araç olması bakımından çok farklı olacak. Şuan 60 kişilik bir ekiple çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Baki Demirbaş, Otomobil, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan TULPAR'ı tasarlayan öğrencilere destek - Son Dakika
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