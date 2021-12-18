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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu

18.12.2021 15:54

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

"Gençler Başkanı ile Buluşuyor" etkinliği kapsamında yurt ziyareti yapan Demirbaş, öğrencilerle yemek yedi.

İlçede gençlere yönelik çalışmaları anlatan Demirbaş, gençlerin istek ve taleplerini dinledi.

Öğrencilere telefon numarasını veren Demirbaş, gençlere yönelik çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"İlçemizde gençlerimizin spor yapmaları ve verimli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alandaki proje kapsamında 1200 metrekare yarı olimpik yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolu, fitnes aletleri ve kafeterya ile 43 araçlık otopark bulunmaktadır. Aynı zamanda ilçemizde bulunan kütüphane fiziki anlamda yetersizdi. Bunun için ilçe merkezinde bulunan 650 metrekarelik kapalı alana sahip 3 katlı Hamdi Ağalar Konağı'nı çok amaçlı yeni nesil kütüphane yapmaya karar verdik. Yeni restorasyonu yapılan tarihi konak tefrişatı yapılarak, 24 saat açık kütüphaneye dönüştüreceğiz."

Demirbaş, gençlerin yaratıcı fikirlerinin ve geleceğe yönelik tavsiyelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Ateş, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Baki Demirbaş, Hisarcık, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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