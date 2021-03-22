Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Yaşlılar Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşlıların gençlerin pusulası olduğunu söyleyen Demirbaş, mesajında, yaşlıların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu belirtti.

Hazreti Muhammed'in "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini hazırlar" hadisi şerifini hatırlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca yaşlılarına çok önem veren bir milletiz. İnancımıza göre de yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Her zaman tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere birçok konuda yol gösteren değerli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bizim toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan tüm çınarlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ellerinden öpüyorum."