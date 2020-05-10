Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yaşlıları yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yaşlıları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yaşlıları yalnız bırakmadı

30 dakika önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte park ve caddede yürüyüş yaptı, istek ve taleplerini dinledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte park ve caddede yürüyüş yaptı, istek ve taleplerini dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda oldukları için sokağa çıkma yasağı getirilen ve uzun bir süredir evde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün dışarı çıkabildi. Evlerine en yakın parklara gelen vatandaşları Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yalnız bırakmadı.

Atatürk Parkına gelen yaşlılarla sohbet eden Başkan Demirbaş, maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı. Yaşlılarla bir süre yürüyüş yapan Başkan Demirbaş, tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Parklarda ve caddelerde yürüyüşe çıkan annelerin Anneler Gününü de tebrik eden Başkan Demirbaş, belediye seralarında yetiştirilen ve Covid-19 riskine karşı ilaçlanan çiçekleri hediye etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan annelere sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Başkan Demirbaş, belediye serasında yetiştirdikleri çiçekleri caddede, sokakta, parklarda dolaşan annelere armağan ettiklerini belirtti.

Uzun zamandır görmedikleri değerli büyüklerini görme fırsatı doğduğunu anlatan Başkan Demirbaş, "Büyüklerimizle bir arada olamasak da kalplerimiz her zaman onlarla birdir. Annelerimizin de anneler günü kutladık. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz bizim için sadece bir gün değil, yaşamımız boyunca en değerli varlıklarımızdır. Başlarımızın tacı annelerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yaşlıları yalnız bırakmadı

Baki Demirbaş, Koronavirüs, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:19 Kaynak: AA


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