Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni hizmet binasını inceledi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, inşaatı devam eden ve bu yılın sonunda hizmete açılması beklenen yeni belediye binasında incelemelerde bulundu.

Başkan Demirbaş, Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde inşaatı devam eden inşaatla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Yeni hizmet binası inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını ifade eden Demirbaş, "İki bloktan oluşan toplam 14 bin 95 metrekarelik alan üzerinde 6 bin 926 metrekarelik inşaat alanı bulunan başkanlık ve hizmet binasında sona gelindi. Binamızın içerisinde çalışmalar devam ederken bir taraftan da çevre düzenlemesi yapılıyor." diye konuştu.