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Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü

02.12.2021 12:43
Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İstanbul gezisinden dönen Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri ile görüştü.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İstanbul gezisinden dönen Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri ile görüştü.

Demirbaş, hazırlayacakları "Medeniyetimiz ve Geleceğimiz" isimli proje için İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde incelemeler yapan Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrenciler kendilerine katkı sunan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Müze ziyaretine ilişkin Demirbaş'a bilgi veren öğrenciler, birçok projeden ilham alarak yeni proje hazırlıklarına başladıklarını belirttiler.

Demirbaş, geleceğe yapılan en büyük yatırımın eğitime verilen destek olduğunu söyledi.

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeleri yakından takip ettiğini aktaran Demirbaş, "Öğretmenlerimizin desteğiyle gerçekten güzel projeler hayata geçiriyor öğrencilerimiz. Birçoğuna da biz belediye olarak destek oluyoruz. Birkaç projenin de TEKNOFEST'te sergilenmesi bizleri mutlu etti. Öğrencilerimizin bu yaşlarda milli teknoloji hamlesine destek olmayı hedeflemesi çok önemli diye düşünüyorum. Bu ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz. Öğrencilerimizin bu şekilde azimli olması bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Okul müdürü Servet Gürdağ da, bu gezinin öğrencilere büyük katkı sunduğunu belirterek, öğrencilerin eserler üzerine derinlemesine araştırma yaptığını aktardı.

"İki gün boyunca müzedeki birbirinden kıymetli bilimsel çalışmaları inceleyen gençlerimiz üçüncü gün de İstanbul'u gezerek, kentin güzellikleri hakkında fikir sahibi oldu." diyen Gürdağ, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Okulun proje koordinatörü Bünyamin Aktaş ise ziyaret edilen müzenin gençler için bir hazine olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda belediye binasını da gezen öğrenciler birimler hakkında bilgi aldı.

Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü
Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü
Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü
Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü
Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü

Baki Demirbaş, İstanbul, İslam, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk Belediye Başkanı, İstanbul gezisinden dönen fen lisesi öğrencileriyle görüştü - Son Dakika
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