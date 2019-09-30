Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediye Başkanı muhtarlarla bir araya geldi
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Çubuk Belediye Başkanı muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen toplantıya, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli ile Cumhuriyet, Atatürk, Yavuz Selim, Barbaros, Muhsin Yazıcıoğlu ve Fatih mahallelerinin muhtarları katıldı.

Demirbaş, muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Mahallelerde yapılacak çalışmalar öncesinde istişare ederek, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunmak istediklerini dile getiren Demirbaş, "Muhtarlarımızla el ve güç birliği içerisinde ilçemizin sorunlarını çözmek için çalışacağız. Hizmette tek bir mahallemiz ayrı kalırsa bunun bir anlamı olmaz. Öncelikle 7 merkez mahallemizden başlayarak 84 mahallemizle hizmetleri el birliği ile yapmak zorundayız. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde olunması, hizmetlerin layıkıyla yerine getirilmesidir." dedi.

Demirbaş, ilçede doğalgaz yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, merkezde doğalgaz bulunmayan çok az yer kaldığını aktardı.

İlçeye yarı olimpik yüzme havuzu ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kompleksi kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından protokol yapıldığını hatırlatan Demirbaş, "Millet bahçesi için yaklaşık 30 dönümlük yer ayrıldı ve bu konuda çalışmalara başlandı. İnşallah önümüzdeki sürede ilçemizde önemli gelişmeler olacak." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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