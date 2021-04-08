Çubuk Belediye Başkanlığı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanlığının 2020 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisince oy birliğinde onaylandı.

Çubuk Belediye Meclis Toplantısının nisan ayı son oturumu, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2020 yılı faaliyet raporu okundu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, başkanlığın 2020 yılı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Konuşmasına bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayı kınayarak başlayan Demirbaş, "Yapılanı millet iradesini darbe girişimi ve saygısızlık olarak görüyorum. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de hem Cumhurbaşkanımız hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem de Türk adalet sistemi tarafından gerekli cevap en net bir şekilde verilmiştir. Bütün darbe sevdalılarını da bu meclisten nefretle kınıyoruz." dedi.

Belediye olarak 2020'de hem borçlarını ödeyen hem hizmetlerini yürüten hem de kasasına para koyabilen bir belediye olduklarını dile getiren Demirbaş, salgın ve eksik personele rağmen en iyi şekilde hizmet yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl 19 milyon 316 bin lira borç ödediklerini, belediye hizmet binasının yüzde 25'ini tamamladıklarını anlatan Demirbaş, 2021 yılı yapacakları projelerini hayata geçirmek için kasalarında 18 milyon lira biriktirdiklerini vurguladı.

Demirbaş, "Gönül belediyeciliği, hizmetlerimizin ön sözü olmuştur. Aylık ödemelerimizi eksiksiz şekilde yaparak toplam 86 milyon 218 bin lira olan borcumuzu 66 milyon 902 bin liraya indirdik." dedi.

Daha sonra Mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP, faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirdi.

AK Parti grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kılıç, çalışmalarından dolayı belediye personeli ve Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, hayalleri olanların, yarınlarına dair umut besleyenlerin, büyük Türkiye ve daha adil bir dünya için çalışanların yeridir." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Recep Öz de yaptığı çalışmalardan dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Mehmet Özgören ise Demirbaş'ın başarılı çalışma yaptığını, şeffaf belediyecilik anlayışı ile işlerin yürütüldüğünü düşündüğünü kaydetti.

Değerlendirmelerin ardından yapılan oylamayla Çubuk Belediye Başkanlığı 2020 yılı faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi.