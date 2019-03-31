Çubuk Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Baki Demirbaş Kazandı.
1 saat önce
Çubuk Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Baki Demirbaş kazandı.
Çubuk Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Baki Demirbaş kazandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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