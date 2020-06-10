Çubuk Belediye Meclisi 3 ay sonra yeniden toplandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 3 aydır yüz yüze yapılamayan Çubuk Belediye Meclisi normalleşme birlikte ilk defa düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında, Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya girişte meclis üyelerinin ateşleri ölçüldü, kolonya ikram edildi.

Toplantıya girerken ellerini dezenfekte eden meclis üyeleri maskelerini de taktı.

Sosyal mesafe kuralına gören oturulan meclis, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Demirbaş, ülke olarak salgınına karşı olağanüstü bir seferberlik örneği sergilediklerini söyledi.

Belediye olarak kendilerinin de hem ilçe genelinde saha çalışmalarıyla hem de belediye bünyesinde sıkı tedbirler aldıklarını dile getiren Başkan Demirbaş, "Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler çok olumlu sonuç verildi. Olağan üstü bir süreç yaşadık. Çok şükür iyi bir aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize ve gerçekten özveriyle çalışan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve belediye faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçemizde iş yeri ve apartmanlar dahil dezenfekte edilmedik yer bırakmadık. 110 bin maske 10 bin kolonya ve dezenfektan ürünü dağıttık. Personel ve araçlarımızla kaymakamlık vefa destek grubuna destek verdik. Türk Kızılay Çubuk Şubemize destek vererek ihtiyacı olan ailelere sıcak yemek yardımı yaptık. Bu zorlu süreçte tüm birimlerimiz yoğun çaba sarf etti. Esnafımızın, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, muhtaç durumunda olan vatandaşlarımızın, çalışamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çaba sarf ettik. Sarf etmeye de devam edeceğiz."

Önergelerin oylamasının ardından encümen üyelerinin seçimi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda belediye encümen üyeliğine Recep Öz ve Hasan Hüseyin Benli seçildi.