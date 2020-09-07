Çubuk Belediye Meclisi üyelerinden akülü sandalye bağışı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Meclisi üyeleri, Türk Kızılay tarafından başlatılan akülü sandalye bağışına destek verdi.

Çubuk Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sosyal İşler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunca verilen önergeyle engellilerin ihtiyaçları konusunda ilçede farkındalık oluşturmak istediklerini anlattı.

Akülü sandalyenin Belediye Meclis Üyelerinin bağışlarıyla alındığını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Akülü sandalyemizi aldık ve Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanımız Selahattin Koç beye teslim ettik. Burada bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş olacak. Ben buradan tüm katkı veren Meclis Üyelerimize teşekkür ederim. Burada Meclis Üyelerimizin gösterdiği hassasiyet inşallah tüm ilçedeki vatandaşlarımıza örnek teşkil edecektir. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla örneklerini de görürüz."

Bağıştan dolayı teşekkür eden Selahattin Koç ise, "Bu bağışla bir ihtiyaç sahibi engelli kardeşimizi sevindireceğiz. İnşallah Cenabı Allah da sizleri sevindirir. Biz elimizden geldiğince Kızılay olarak tüm ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da tüm kurumlarımızla el birliğinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.