Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çubuk Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Çubuk Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çubuk Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Çubuk Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Olağanüstü toplanan belediye meclisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Partilerin Grup Başkan vekilleri tarafından meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiri imzalandı.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırladığı metni meclis katiplerinden Tunahan Zengin okudu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Barış Pınarı Harekatının bölgeyi teröristlerden temizleyip, yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermeyi hedeflediğini belirterek, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı saldırılarını sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatını Çubuk Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza başarı diliyoruz. Çubuk Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanında." dedi.

Daha sonra sıraya partilerin grup başkan vekilleri söz alarak gruplarının harekata ilişkin düşüncelerini ifade ettiler.

Toplantıyı takip eden ilçedeki oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sırayla söz alarak, harekata destek verdiklerini belirttiler.

Toplantı sonunda belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hep birlikte asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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