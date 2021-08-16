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Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi

16.08.2021 17:32
Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Satranç Turnuvası" sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Satranç Turnuvası" sona erdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece yurt içinden sporcuların kabul edildiği turnuvaya yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Koronavirüs salgını tedbirlerine uygun düzenlenen ve iki gün süren turnuva final maçıyla tamamlandı. Toplam 5 tur yapılan turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 16 bin lira ödül dağıtıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde düzenlenen kapanış töreninde, önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonla uluslararası turnuva düzenleyeceklerini söyledi.

Turnuvaya hem ilçedeki satrançseverlerin hem de yurt genelindeki önemli sporcuların katıldığını belirten Demirbaş, turnuva sayesinde ilçe ekonomisinde de önemli bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Turnuvaya destek olan herkese teşekkür eden Demirbaş, şöyle konuştu:

"En büyük teşekkürü de buradan sayın velilerimize etmek istiyorum. Gerçekten 2 gündür devam eden bir turnuvada her gün her saat çocuklarının arkasında oldular. Turnuva için İskenderun'dan Sinop'a, Konya'dan Eskişehir'e, Edirne'den İstanbul'a kadar ülkemizin dört bir köşesinden buraya gelerek bizim misafirimiz oldular. Ben turnuvaya katılan herkesi ve başarı elde eden sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah seneye yedincisini uluslararası bir turnuvayla düzenleyeceğiz. Yine üniversitemizde daha geniş alanda daha büyük imkanlarda turnuvamızı düzenleyeceğiz. İlçemizde sizleri misafir etmekten biz de onur duyduk."

Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu da salgın sürecinde turnuva düzenlemenin zor olduğunu belirterek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan da, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, AYBÜ Çubuk Yerleşke Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, TSF Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ve davetliler verdi.

Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi
Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi
Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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