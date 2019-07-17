Çubuk Belediyesi arsa satışı için ihale yaptı
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Çubuk Belediyesi, belediyeye ait 7 arsayı ihaleyle satışa sundu.
Çubuk Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:00 Kaynak: AA
, belediyeye ait 7 arsayı ihaleyle satışa sundu.
Belediye Encümeninde 6'ısı açık artırma ve biri kapalı usulle yapılan ihaleye 20 kişi katıldı.
İhalede Yazır
Mahallesi'nde oluşturulan sanayi bölgesinde bulunan 7 arsadan 6'ısı satıldı. Diğer bir arsaya ise talipli çıkmayan ihale sonucuna göre toplam 9 milyon 480 bin lira gelir elde edildi.
Sanayi arsalarına ilginin yoğun olmasının ilçeye yapılacak yatırımlar açısından sevindirici olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş
, diğer arsanın yeniden satışa çıkarılacağını kaydetti.
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