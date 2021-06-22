Çubuk Belediyesi ekipleri bozulan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelinde bozulan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Çubuk'ta daha önce yapılan alt yapı çalışmaları, kış mevsimi ve son zamanlarda sağanak yağışlar kaynaklı meydana gelen yollardaki bozulmalar nedeniyle yeni yol yapım ve asfalt yama çalışmaları başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Ziya Caddesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Fen İşleri Müdürü Akif Çiftçi'den bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Başkan Demirbaş, kış mevsimi ve sağanaklar nedeniyle asfalt yollar üzerinde çukurlar ve bozuk satıhların oluştuğunu havaların güzel gitmesini fırsat bilerek yolların bakım ve onarımına başladıklarını belirtti.

Hava şartları uygun olduğu müddetçe yama çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Demirbaş, "Çubuk Belediyesi tarihinde ilk defa kendi imkanlarıyla asfalt aldı. Kendi imkanlarımızla da asfalt yama çalışmalarımıza başladık. Asfalt yama ekibimiz bir taraftan mekanik malzemelerin serimi ve düzenlenmesi işlemlerini yaparken diğer taraftan da asfaltlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Çalışmalar nedeniyle cadde ve sokaklarımızda yoğun bir şekilde iş makinelerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıklar nedeniyle şimdiden özür diliyoruz." diye konuştu.