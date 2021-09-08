Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Çankırı'daki judo turnuvasında birinci oldu

Çankırı'da 3-5 Eylül tarihlerinde yapılan 2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda 44 madalya ve 3 kupa kazanan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, takım halinde birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü 50 sporcuyla katıldı.

Çeşitli kategorilerde 44 madalya ve 3 kupa almayı başaran sporcular, takım halinde birinci oldu.

Antrenör Ahmet Koçyiğit, çalışmaların karşılığını elde ettikleri madalyalarla aldıklarını belirterek, "Gururlu ve mutluyuz, emeklerimizin karşılığını aldığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Elazığ'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlık yapacağız. Hedefimiz, sporcularımızı milli takıma hazırlamaktır." dedi.