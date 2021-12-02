Çubuk Belediyesi karla mücadele ekibi kışa hazır - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk Belediyesi, kış mevsiminde, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Mahalle yollarının açık tutulması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Çubuk Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi 100 personel ve 35 araçla karla mücadele edecek.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin ekip ve ekipmanlarıyla kışa hazır olduğunu belirtti.

Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezindeki karla mücadele ekibini ziyaret eden Demirbaş, karla mücadelede kullanılacak araçları inceledi, personelle tek tek ilgilenerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik personel, ekipman ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Demirbaş, AA muhabirine, kışla ilgili hazırlıkları çok öncesinden tamamladıklarını, karla mücadele çalışmalarında müdahaleyi hızlandırmak için ilçeyi 6 bölgeye ayırdıklarını söyledi.

Karla mücadele araçlarının 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Demirbaş, "Kış hazırlıkları kapsamında tüm araçları bakım ve onarımdan geçirdik. İlçemizin birinci ve ikinci öncelikli yollarını belirledik. Birinci öncelikte sorumluluğumuz altında bulunan 15 metrenin altındaki cadde ve sokaklar, ikinci öncelikte ise mahalle arası yolların açık olmasını hedefliyoruz. Kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için Çubuk Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz göreve hazır. Gece ve gündüz olmak üzere yeterli sayıda nöbetçi ekip oluşturduk." diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğünde 2 kar küreme, 2 greyder, 2 tuz serpici araç, 11 kamyon, 7 iş makinesi, 9 binek araç, 2 personel nakil aracı ve yeteri kadar stok tuz ile 100 personelin karla mücadele ekibi olarak belirlendiğini anlatan Demirbaş, ilçe sınırlarımızda bulunan yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ağını kış mevsimi boyunca açık tutmaya çalışacaklarını aktardı.

Kuraklık olmaması için kar yağışının olmasını temenni ettiklerini anlatan Demirbaş, "Allah afetlerden ve kuraklıktan korusun. İnşallah 2022 yılı bol ve bereketli bir yıl olur. Ayrıca uzun zamandır gündemimizde olan Kovid-19'dan da inşallah yeni yılda kurtulmuş oluruz." dedi.