Çubuk Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin ekip ve ekipmanlarıyla kışa hazır olduğunu belirtti.

Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezindeki kar ekibini ziyaret eden Belediye Başkanı Demirbaş, AA muhabirine, kışla ilgili hazırlıkları çok öncesinden tamamladıklarını, karla mücadele çalışmalarında müdahaleyi hızlandırmak için ilçeyi 6 bölgeye ayırdıklarını söyledi.

Karla mücadele araçlarının 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Demirbaş, "Kış hazırlıkları kapsamında tüm araçları bakım ve onarımdan geçirdik. İlçemizi birinci ve ikinci öncelikli yollarını belirledik. Birinci öncelikte ana yollarımızın, ikinci öncelikte ise mahalle arası yolların açık olmasını hedefliyoruz." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğünde 2 kar küreme, 2 greyder, 2 tuz serpici araç, 11 kamyon, 7 iş makinesi, 9 binek araç, 2 personel nakil aracı ve yeteri kadar stok halinde tuz ile 100 personel bulunduğunu anlatan Demirbaş, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması için 4 vardiya sistemiyle 24 saat görev yapılacağını dile getirdi.

Kuraklık olmaması için kar yağışı olmasını temenni ettiklerini aktaran Demirbaş, "Allah afetlerden ve kuraklıktan korusun. İnşallah 2021 yılında Kovid-19 vakasından da kurtulmuş oluruz." diye konuştu.