Çubuk Belediyesi'nde bayramlaşma
1 saat önce
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.
Çubuk
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:03 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Baki Demirbaş
, Ramazan Bayramı
öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı. Mehmet Akif Ersoy
Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma merasiminde konuşan Demirbaş, belediye başkanlığı seçimlerinden sonra ilk bayramlaşmalarını yaptıklarını belirterek, "11 ayın sultanı ramazan ayının son günlerine geldik. Cenabı Hak tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. 9 günlük bir tatile gidiyoruz. Sevdiklerinizle beraber güzel ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İlçemize hizmet noktasında emek veren, destek veren, canla başla çalışan bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı
Fenerbahçe'nin transfer harekatına Emre Belözoğlu müdahelesi!
Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi