Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediyesi'nde bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Çubuk Belediyesi'nde bayramlaşma

1 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.

Çubuk Belediyesi'nde bayramlaşma, System.String[]
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma merasiminde konuşan Demirbaş, belediye başkanlığı seçimlerinden sonra ilk bayramlaşmalarını yaptıklarını belirterek, "11 ayın sultanı ramazan ayının son günlerine geldik. Cenabı Hak tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. 9 günlük bir tatile gidiyoruz. Sevdiklerinizle beraber güzel ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İlçemize hizmet noktasında emek veren, destek veren, canla başla çalışan bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:03 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı Fenerbahçe'nin transfer harekatına Emre Belözoğlu müdahelesi! Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediyesi'nde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]