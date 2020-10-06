Çubuk Belediyesi'nden EBA desteği - Son Dakika

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç'ın okul ziyareti

Öğrencilerin EBA üzerinden eğitim görmesi

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve beraberindekilerin başka bir okulu ziyareti

Öğrencilere dağıtılacak limonatalar

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması ve öğrencilere limonta dağıtması

Çubuk Belediyesi'nden EBA desteği

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde EBA destek noktası hizmete açıldı.

Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde internet desteğiyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Barbaros Ortaokulu'nda EBA Destek Noktası açtı.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros Ortaokulu'nda oluşturulan EBA destek noktasında evlerinde bilgisayar veya tableti olmayan, internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde eğitimlerini takip edebilecek.

Sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet verecek olan EBA Destek Noktasında öğrenciler canlı derslere katılıp ders saatlerine göre dönüşümlü olarak eğitimlerini alacak.

İlçelerindeki öğrencilerin eğitimden uzak kalmasın diye tüm imkanlarıyla eğitime destek olmaya çalıştıklarını belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu nedenle ilk olarak EBA Destek noktası bulunmayan Barbaros Mahallesi'nden hizmete başladıklarını söyledi.

Demirbaş, şöyle konuştu:

"Çeşitli nedenlerle internete ulaşamayan çocuklarımızın bu sorununu gidermek için harekete geçtik. Belediye olarak biz hiçbir çocuğumuzun uzaktan eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Barbaros Mahallemizde evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilerimiz yeni açtığımız bu noktaya gelerek eğitimlerini takip edebilecekler. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görmeleri bizim için her şeyden daha önemli. Çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri geride bırakıp sağlıklı günlerde buluşacağız."

İlçede 36 okulda EBA Destek Noktası oluşturulduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç ise, "Burasına kulaklıklı ve kameralı 7 bilgisayarımız ile yazıcı yerleştirilerek hizmet vermeye başladı. Bugünden itibaren ilçemizde 36 okulda 185 bilgisayarla EBA Desek noktalarımız hizmet veriyor." ifadesini kullandı.