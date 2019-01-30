Çubuk Belediyesi'nden Okul ve Camilere Destek
51 dakika önce
Çubuk Belediyesi tarafından ilçedeki bazı okul ve camilere bank ve çöp konteyneri dağıtıldı.
Çubuk Belediyesi
tarafından ilçedeki bazı okul ve camilere bank ve çöp konteyneri dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin
Karakuş, yaptığı açıklamada ilçedeki okul ve camilere toplam 420 bank ve 200 çöp konteyneri dağıtıldığını belirtti.
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Müdürü Servet Gürdağ, belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görebilmeleri için her zaman belediyemiz tarafından destek almaktayız" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:17 Kaynak: AA
Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı
Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu
Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu