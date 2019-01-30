Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediyesi'nden Okul ve Camilere Destek

Çubuk Belediyesi'nden Okul ve Camilere Destek

51 dakika önce

Çubuk Belediyesi tarafından ilçedeki bazı okul ve camilere bank ve çöp konteyneri dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi'nden Okul ve Camilere Destek, System.String[]
Çubuk Belediyesi tarafından ilçedeki bazı okul ve camilere bank ve çöp konteyneri dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, yaptığı açıklamada ilçedeki okul ve camilere toplam 420 bank ve 200 çöp konteyneri dağıtıldığını belirtti.

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Müdürü Servet Gürdağ, belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görebilmeleri için her zaman belediyemiz tarafından destek almaktayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Hasan Huseyin, Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel
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