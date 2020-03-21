Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı

6 saat önce

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, turşu suyu ve baklava ikramında bulundu.

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, turşu suyu ve baklava ikramında bulundu.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla devam eden alkışlı destek çağrısına Çubuk Belediyesi'nden de turşu suyu ve baklavalı destek geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla ilçedeki sağlıkçılara turşu suyu ve baklava dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede en büyük yükün sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.

Öncelikle sağlık çalışanlarının güçlü ve sağlıklı olmaları gerektiğine işaret eden Kılıç, "Tüm sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatıyla onların bu gayretlerini takdir etmek ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan alkış kampanyasına biz de ikramlarımızla destek vermek istedik." dedi.

Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:25 Kaynak: AA

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