Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek - Son Dakika

Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, makam aracı da dahil araç parkındaki hizmet araçlarını yerli otomobil ile yenileyeceklerini söyledi.

Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, makam aracı da dahil araç parkındaki hizmet araçlarını yerli otomobil ile yenileyeceklerini söyledi. Demirbaş, yaptığı açıklamada, makam aracı dahil belediyenin araç parkını yerli otomobille yenileyeceklerini söyledi. Belediyenin araç parkının ihtiyacı olan yeni hizmet araçları alımını 2 yıl daha erteleme kararı aldıklarını aktaran Başkan Demirbaş, araç parkını yerli ve milli Türkiye'nin otomobilleriyle güçlendireceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 60 yıllık hasretinin sona erdiğini vurgulayan Başkan Demirbaş, şunları söyledi: "Tanıtımı yapılan TOGG ile bir taraftan gururlanırken diğer taraftan da Türkiye'nin gücü tüm dünyaya gösterildi. Bu önemli yatırımı ülkemize kazandırdıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2022'de üretime başlayacak otomobillerimiz ile araç parkımız güçlendireceğiz. Özellikle elektrikli olması benim çok hoşuma gitti. Hem otomobil bakımından hem de yakıt bakımından dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Milli araçlarımız piyasaya çıktıktan sonra Çubuk sokaklarında da göreceğiz. Çağın gerektirdiği gibi dizayn edilen TOGG markalı otomobilimizi inşallah makam aracı olarak da kullanacağız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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