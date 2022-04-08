Çubuk Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı

08.04.2022 18:29
Çubuk Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı

Çubuk Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Çubuk Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye meclisi nisan ayı olağan toplantısı, Baki Demirbaş başkanlığında Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, 21 gündem maddesi karara bağladı. Gündemde yer alan 2021 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Demirbaş, mecliste Çubuk Belediyesi'nin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporuyla ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından yapılan görüşmelerin ardından faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Demirbaş, meclis üyelerine teşekkür etti.

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Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika


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