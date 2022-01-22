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Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını besledi

22.01.2022 13:27
Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını besledi

Çubuk Belediyesi ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Çubuk Belediyesi ilçede hakim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede hakim olan kar yağışıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara kuru mama bıraktı.

Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli Veysel Kırıkçı, "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatıyla sabah erkenden can dostlarımızı beslemek için yollara koyulduk. Üç ekip ve 10 personelle başta sokak hayvanları doğal yaşam parkı olmak üzere çevredeki tüm besleme yerlerine yem ve mama bırakıyoruz." dedi.

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Çubuk Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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