Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediyesinde "Ak Masa" yenilendi
Son Dakika Güncel Haber

Çubuk Belediyesinde "Ak Masa" yenilendi

57 dakika önce

Ankara'nın Çubuk Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Ak Masa" yenilendi.

Çubuk Belediyesinde
Ankara'nın Çubuk Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Ak Masa" yenilendi.
Çubuk'ta yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve sorunlarını en kısa sürede çözme hedefi ile hizmet veren "Ak Masa"nın hizmet kalitesi artırıldı.
Hem telefonla hem de yüz yüze vatandaşla iletişim kuran Ak Masa operatörlerine, son iki ayda istek, talep ve şikayetten oluşan bin 84 başvuru yapıldı.
Başvurulardan bin 10'unu sonuçlandırılırken "Ak Masa" çalışanları vatandaşlar için yönlendirme ve bilgilendirme de yapıyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, Ak Masa'nın vatandaşların zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla hizmet verdiğini söyledi.
"Vatandaş odaklı hizmet anlayışındayız. Birimimiz vatandaş ile belediyemizin diğer birimleri arasında köprü vazifesi görüyor. Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıyor." diyen Demirbaş, ilgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçle ilgili yüzde 97'lik bir başarı oranının yakalandığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:56 Kaynak: AA
Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk Belediyesinde "Ak Masa" yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]