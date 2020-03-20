Çubuk Belediyesinde koronavirüse karşı sıkı tedbir - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sıkı tedbir uygulanan Çubuk Belediyesinde, vatandaşların ateşleri ölçülerek kolonya sunulurken, personel ise maske ve eldiven kullanıyor.

Çubuk Belediyesi, Kovid-19'le mücadele kapsamında alınan önlemleri uygulanmaya başladı.

Çubuk Belediyesi başkanlık binası ve hizmet binalarının girişlerinde personel görevlendirildi. Görevliler ise maske ve eldiven taktı.

Maske ve eldiven takan personel, belediye binalarının giriş kapılarında, vatandaşlara ve mesaiye gelen personele dezenfektan ve kolonya sunarak, ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

Giriş yapanlar, X- Ray cihazından geçtikten sonra ateşleri ölçülerek, hizmet alacakları birimlere yönlendirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye hizmet binalarının sık sık dezenfekte işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Kılıç, "Yapılan ölçümlerde 37,5 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca tüm personelin eldiven kullanmasını ve maske takmasını istedik. Biz vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz. Yine belediyemizin birimlerine ziyaretçi kabulünün ise zaruret olmadıkça yapılmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.