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Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

28.12.2021 10:28

Çubuk Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Çubuk Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Çubuk Belediyesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem Sosyal Denge Sözleşmesine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Bem-Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Feridun Güneş imza attı. Törene, sendika temsilcileri ve diğer yetkililer de katıldı.

Çubuk Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Demirbaş, "Belediyemizde çalışan memurlar ve sözleşmeliler için Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini imzaladık. Maaşı düşük olanların eline yaptığımız düzenleme ile biraz daha fazla para geçecek. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güler yüzle, mutlu bir şekilde çoluğunuzla çocuğunuzla paylaşmanızı temenni ediyorum. Yapılan bu iyileştirmenin çalışanların performanslarını artıracağına inanıyorum." dedi.

Bem-Bir-Sen 1 Nolu Sendika Başkanı Feridun Güneş ise sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, "Katkılarından dolayı memurlar adına Çubuk Belediye Başkanımız Baki Demirbaş"a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmzalanan SDS ile belediyede çalışan memurlara bir önceki dönemde olduğu gibi aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının buna ek göstergesi de dahil yüzde 63'ü olmak üzere sosyal denge tazminatı öngörüldü. Ayrıca bayramlarda yapılan ödemeler ise aynı şekilde devam edecek. 104 memur, sözleşmeli memur ve müdürün yararlanacağı SDS ek denge tazminatı 2022-2023'ü kapsayacak.

Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Sendika, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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