Çubuk Belediyesinde "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri - Son Dakika

Çubuk Belediyesi, belediye şirketinde çalışan personelle, "Toplu İş Sözleşmesi" için görüşmelere başladı.

Belediyenin Meclis Salonda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Hizmet İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz-Güven-Sen) Başkanı Ümit Yalçın ve işçi temsilcileri katıldı.

Başkan Demirbaş, alın teri dökenin yanında olan bir belediye anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Çalışan kardeşlerimize daha iyi şartlarda daha iyi imkan sunmak bir yönetici olarak benim de isteğidir. " diyen Demirbaş, ellerindeki imkanlar doğrultusunda hayırlı bir sonuca varacaklarına inandıklarını kaydetti.

Hizmet İş Sendikası Temsilcisi Recep Dere ise Başkan Demirbaş'ın hep halkın ve çalışanlarından yana olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından sendika temsilcileri, hazırladıkları toplu iş sözleşmesi taslağını sundu.