Çubuk Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Çubuk Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

01.02.2021 19:39
Çubuk Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Çubuk Belediyesi, iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda İnşaat Ticaret AŞ ile Hizmet-İş Sendikası ve Çubuk Belediyesi Personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük çalışan işçinin ücreti 3 bin 513 TL oldu.

Çubuk Belediyesi, iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda İnşaat Ticaret AŞ ile Hizmet-İş Sendikası ve Çubuk Belediyesi Personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük çalışan işçinin ücreti 3 bin 513 TL oldu.

Çubuk Belediyesi Başkanlık Binasında bulunan Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Hak – İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye birim müdürleri, işçi temsilcileri ve işçiler katıldı.

Sözleşmede, Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) sonra oluşan ekonomik farklılıkları düzenlemek amacıyla önemli oranlarda iyileştirmelere yer verildi.

İmzalanan sözleşmeye göre, 159 işçi ve 36 güvenlik personeli yapılan zamdan yararlanıyor.

Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ücretlerde önemli oranda artışlar yaptıklarını kaydetti.

Tüm çalışanlarıyla ilçeye en güzel hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Demirbaş, kadim bir şehirde yaşamak ve hizmet etmenin de önemli olduğunu kaydetti.

İşçilerin ve çalışanların mutlu olması halinde huzurun ve verimin artacağına inandıklarını ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Toplu iş sözleşmemiz ile çalışanlarımıza başta ücret ve hizmet zammı ile sosyal yardım olmak üzere idari, mali ve sosyal alanda birçok yeni haklar verdik. Masaya oturduğumuz zaman başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize şunu söyledim, 'İlk olarak dikkat edilmesi gereken personelimizin hakkının en iyi şekilde verilmesi'. Bizim ilk olarak ölçümüz buydu. Bütün fedakarlıkları göstererek en düşük işçi maaşı 3 bin 513 TL olarak belirledik. Bunun haricinde yıllık olarak ikramiyeler 17 yevmiye iken 27 yevmiyeye çıkartıldı. Diğer sosyal yardımlarla aylık bazında 215 TL bir artış daha yapıldı. Sosyal yardımlarla birlikte en düşük maaş 3 bin 728 TL oldu. Tabi çalışılan alan ve işe göre de bu miktarlar artmaktadır."

Hak – İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ise işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek, "Karşılıklı olarak uzlaşma şekilde güzel bir şekilde toplu iş sözleşmesi yaptık. Bunun ne anlama geldiğini maaşınızı aldığınızda göreceksiniz. Biz de belediye çalışanları olarak alın terimizle aldığımız maaşın karşılığını vermemiz gerekiyor. Cenabı Allah bu aldığımız ücretleri en güzel şekilde hizmetler yaparak yedirmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı, işçilere baklava ikram edildi.

Hizmet İş Sendikası, Çubuk Belediyesi, Türk Lirası, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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