Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

15.03.2022 19:35
Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Çubuk Belediyesince, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Çubuk Belediyesince, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 29 aileye dağıtıldı. Periyodik aralıklarla dağıtılacak paketlerin içerisinde 22 ürün bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak ilçelerinde ilk defa çölyak hastalarına destek verdiklerini anlatan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet ürettiklerini belirtti.

Pahalı olan bu ürünleri almakta zorlanan vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Demirbaş, "Çölyak hastalığı vatandaşlarımızın yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık. İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek

olmak istedik. İnşallah bu çalışmamız belirli zamanlarda devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri Başkan Demirbaş tarafından ilçede tespit edilen 29 aileye tek tek dağıtıldı.

Kolileri alan aileler de Başkan Demirbaş'a ve ekibine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
MTB Başkanı Özdemir: 'Destek, gıda enflasyonunun azaltılmasına yardımcı olacak' MTB Başkanı Özdemir: 'Destek, gıda enflasyonunun azaltılmasına yardımcı olacak' Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı kar yağışında da çalışmalarını sürdürüyor Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı kar yağışında da çalışmalarını sürdürüyor Kağıthane Belediyesi yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor Kağıthane Belediyesi yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika


Son Dakika
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 20:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement