Çubuk Belediyesinden personeline indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinden personeline indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika

Çubuk Belediyesinden personeline indirimli sağlık hizmeti

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye personeline yönelik sağlık hizmetleri kapsamında özel bir diş polikliniğiyle protokol imzaladı.

Çubuk Belediyesinden personeline indirimli sağlık hizmeti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye personeline yönelik sağlık hizmetleri kapsamında özel bir diş polikliniğiyle protokol imzaladı.

Yapılan protokole göre belediye personeline ön muayene ve röntgen ücretsiz olurken diğer hizmetlerde yüzde 20 indirim sağlanacak. Personel poliklinikte, cerrahi işlemlerde de aynı indirimi kullanabilecek.

İndirimden belediye personeli, personelin birinci derece yakınları, meclis üyeleri ve encümen üyeleri yararlanabilecek.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılan protokolün tüm personele hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Personelimizin sağlığı ve huzuru bizim için önemlidir. Biz mümkün olduğunca personelimize zaten rutin olarak sağlık taraması yaptırıyoruz. İmzaladığımız 3 yıllık bu yeni anlaşmayla da personelimiz ve birinci derece yakınlarının faydalanabileceği kurumların sayısını artırdık. Her iki kuruma ve değerli personelimize hayırlı olsun."

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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