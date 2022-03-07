Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi

07.03.2022 12:20
Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi

Çubuk Belediyesinde görev yapan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

Çubuk Belediyesinde görev yapan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş eşi Rabia Demirbaş ile katıldı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Demirbaş, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için fedakarca çalışan kadın personele teşekkür etti.

Kahvaltı sonunda, günün anısına tüm kadınlara Çubuk Belediyesi adına çiçek hediye edildi.

YORUMLAR
500
Kepez'de kadınlara motosiklet sürüş eğitimi Kepez'de kadınlara motosiklet sürüş eğitimi Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadınlarımız, başımızın tacıdır' Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadınlarımız, başımızın tacıdır'

Dünya Kadınlar Günü, Baki Demirbaş, Çubuk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:59 Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor kırmaya devam ediyor!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement