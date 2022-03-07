Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Çubuk Belediyesinde görev yapan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş eşi Rabia Demirbaş ile katıldı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Demirbaş, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için fedakarca çalışan kadın personele teşekkür etti.

Kahvaltı sonunda, günün anısına tüm kadınlara Çubuk Belediyesi adına çiçek hediye edildi.