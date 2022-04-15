Çubuk Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı - Son Dakika
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Çubuk Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı

15.04.2022 16:02
Çubuk Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı

Çubuk Belediyesinin yüzde yüz hibe 1 milyon sebze fidesi desteği başvuruları 22 Nisan Cuma günü sona erecek.

Çubuk Belediyesinin yüzde yüz hibe 1 milyon sebze fidesi desteği başvuruları 22 Nisan Cuma günü sona erecek.

Genç ve kadın üreticiler başta olmak üzere ilçedeki çiftçileri desteklemek amacıyla fide desteği projesi başlattıklarını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yüzde yüz hibe desteğiyle 1 milyon adet salatalık, biber, domatesi gibi sebze fidesi desteği vereceklerini belirtti.

Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilere başlatılan talep başvuruların 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren alınacağını anlatan Demirbaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerimize yönelik "Bir karış toprağı boş bırakmasınlar' mesajının ardından biz de yerel yönetim olarak bu konuda bir çalışma yapmak istedik. Bugün itibarıyla üreticilerimize yönelik muhtarlıklar ve ziraat odası aracılığıyla bilgilendirme yapıldı. Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerimiz Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 1 adresindeki hizmet binasına müracaat etmeleri gerekiyor. Bu yılın bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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Baki Demirbaş, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı - Son Dakika


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