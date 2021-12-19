Üye Girişi
Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı - Son Dakika

Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı

19.12.2021 21:03

Ankara'da Çubuk Belediyesinin ilçeye kazandırdığı "Ömürdede Kapalı Semt Pazarı" törenle açıldı.

Ankara'da Çubuk Belediyesinin ilçeye kazandırdığı "Ömürdede Kapalı Semt Pazarı" törenle açıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde pazar günleri açık alanda hizmet veren pazarın kapalı alana taşınmasıyla esnaf ve mahalle sakinleri olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek.

Kapalı semt pazarının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan, esnaf temsilcileri, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı konuşmada, söz verdikleri hizmetleri bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Hafta sonları ilçe halkımızın pazar ihtiyacını karşılayacakları bir pazar yeri talebi vardı. Biz de bunu nüfusu ve alanı itibarıyla ilçemizin en büyük mahallerinden den biri olan, diğer mahallerimize de yakın olan Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yapmaya karar verdik. Bu pazarı tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptık." diyen Demirbaş, yaklaşık 39 esnafın pazarda hizmet vereceğini aktardı.

Demirbaş, pazarın haftanın diğer günlerinde de sosyal ve kültürel etkinler için mahalle sakinlerin hizmetinde olacağını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ayhan da, bu semt pazarını ilçeye kazandırdığı için Çubuk Belediye Başkanına teşekkür etti.

Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türkoğlu ise Belediye Başkanı Demirbaş'ın güzel hizmetler yaptığını ifade ederek, kapalı semt pazarının da bu hizmetlerden biri olduğunu aktardı.

Mahalle muhtarı Zeki Avan, mahalleye parklar, pazar yeri, bisiklet yolu kazandıran, mahallede asfalt çalışması yapan belediyeye teşekkür ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından semt pazarının açılışı yapıldı.

Demirbaş pazarda alış veriş yaptı, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı
Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı
Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı
Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı
Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı

Semt Pazarı, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:55 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı
20:42 51 yaşındaki tır sürücü 5 metrelik kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi
20:41 Son Dakika: Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu
20:30 Josef de Souza, Kadıköy'de attığı gol sonrası çılgınca sevindi
20:15 Balotelli, Fatih Terim paylaşımını kısa sürede sildi
20:03 Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi
19:53 Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi
19:31 Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:19 Dev derbide Beşiktaşlılara saç baş yolduran an! Fırat Aydınus'a öfkeleri çok büyük
19:19 Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap
Eski takımı Fenerbahçe'ye golleri sıralayan Josef'ten çarpıcı yorum: İyi futbolcuyum Eski takımı Fenerbahçe'ye golleri sıralayan Josef'ten çarpıcı yorum: İyi futbolcuyum         
21:10
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş         
21:52
Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 21:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement